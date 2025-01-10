تحويل علاء نوح للتحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مدرب المنصورة

شهد نادي المنصورة أزمة بين إدارة النادي ومدرب الفريق علاء نوح.

وقررت إدارة نادي المنصورة تحويل علاء نوح المدير الفني للفريق للتحقيق.

وجاء في بيان النادي الرسمي: "تحويل علاء نوح للتحقيق لإهانته مدربي المنصورة السابقين ورموزه الرياضيين".

وأضاف البيان: "تقدم شريف أبو العزم مدير الكرة وحسن بادع المشرف على الفريق بمذكرة ضد علاء نوح مضمونها أنه حضر المران صباح الجمعة، بالزي غير الرياضي".

وأكمل بيان المنصور: "بالاستفسار منه عن سبب ذلك وأثناء المناقشة قام بالتطاول باللفظ على كل من قام بتدريب نادي المنصورة ورموزه الرياضيين بألفاظ خارجة وهذا لا يقبله مجلس إدارة النادي وجاري اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه المدير الفني".

من جهته رد علاء نوح عبر FilGoal.com على تحويله للتحقيق: "اتجهت لمران اليوم بملابسي الشخصية وليست ملابس التدريب انتظارا لتنفيذ طلباتي".

وعدد نوح طلباته: "التعاقد مع عدد من اللاعبين من اختياراتي والغاء خصم نسبة 25٪ من مكافآة الانتصار على راية ولكن عندما شاهدت عدم تنفيذها غادرت المران انتظارا لتنفيذها".

وأضاف: "وجهة نظري التعاقد مع حارس مرمى ومدافع ولاعب وسط ومهاجمين لتحسين أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة بعدما نجحت في قيادة الفريق لجمع 12 نقطة من إجمالي ١٤ نقطة حصدها الفريق".

وأتم "عندما تحدثت مع إدارة النادي قاموا بتحديد عناصر أخرى للتعاقد معها ولكني قمت برفضها، وعندما طالبت بحارس مرمى قالوا لدينا حارسين إعارة وحارسين مواليد ٢٠٠٥".

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة المنصورة يجتمع اليوم الجمعة، لتحديد مصير المدير الفني واتخاذ قرار بشأن عدم قيادته لمران اليوم.

ويحتل المنصورة المركز الـ18 برصيد 14 نقطة بعد مرور 16 جولة.