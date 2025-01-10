مؤتمر الشناوي: الأهلي اعتاد على احترام منافسيه.. ونستهدف صدارة المجموعة

الجمعة، 10 يناير 2025 - 15:50

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي حارس الأهلي

شدد محمد الشناوي قائد فريق الأهلي على أن فريقه يحترم منافسه استاد أبيدجان الإيفواري قبل مواجهة الفريقين.

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: "الأهلي اعتاد على احترام كل المنافسين في مختلف البطولات. الجهاز الفني يجهز جيدا للمباراة مع اللاعبين، ونعمل على تقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء".

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وأضاف "هدفنا التأهل إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة ولدينا مباراتان، لكن تركيزنا الأساسي على مواجهة الغد أمام استاد أبيدجان".

وشدد "نغلق صفحة أي مباراة انتهت، وننتقل بتركيزنا إلى المباراة القادمة فقط، ومواجهة استاد أبيدجان مهمة في مشوارنا بالبطولة".

وأتم "الدوري الإيفواري يشهد منافسات قوية والملاعب جيدة، بعدما استضافت مباريات بطولة كأس إفريقيا منذ فترة قريبة، والمنتخب الإيفواري واحد من أقوى منتخبات القارة، ولديه محترفون في أفضل دوريات العالم".

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمود كهربا والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري.

بينما عاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق لأول مرة منذ إصابته أمام الزمالك في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد - حسين الشحات.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي محمد الشناوي
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