انتهت الدوري - بتروجت (0)-(0) إنبي
الجمعة، 10 يناير 2025 - 15:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بتروجت وإنبي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز والمقررة على ملعب بتروسبورت.
ويحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 9 نقاط، فيما يحل إنبي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.
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انتهت
ق 90+3: حكم المباراة يتراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 90+1: ركلة جزاء على محمود شديد لاعب بتروجت.
ق 77: رأسية من محمد شريف حتحوت لاعب إنبي تذهب في أيدي حارس المرمى.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف
ق 19.. رشاد المتولي لاعب بتروجت يهدر ركلة الجزاء بتسديدها بجوار القائم الأيسر لحارس إنبي رضا السيد
ق 18.. ضربة جزاء لصالح بتروجت بعد دفع كالوشا مدافع إنبي لمهاجم بتروجت إسلام هشام.
بداية المباراة
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