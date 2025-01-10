انتهت الدوري - بتروجت (0)-(0) إنبي

الجمعة، 10 يناير 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

أحمد نادر حواش - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بتروجت وإنبي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز والمقررة على ملعب بتروسبورت.

ويحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 9 نقاط، فيما يحل إنبي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

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انتهت

ق 90+3: حكم المباراة يتراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 90+1: ركلة جزاء على محمود شديد لاعب بتروجت.

ق 77: رأسية من محمد شريف حتحوت لاعب إنبي تذهب في أيدي حارس المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 19.. رشاد المتولي لاعب بتروجت يهدر ركلة الجزاء بتسديدها بجوار القائم الأيسر لحارس إنبي رضا السيد

ق 18.. ضربة جزاء لصالح بتروجت بعد دفع كالوشا مدافع إنبي لمهاجم بتروجت إسلام هشام.

بداية المباراة

إنبي بتروجت الدوري المصري
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