التشكيل - أوفا وكالوشا أساسيان مع إنبي.. وشيكودي يقود هجوم بتروجت

يلتقي بتروجت أمام إنبي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

ويحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 9 نقاط، فيما يحل إنبي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

ويبدأ إنبي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد سمير - علي فوزي

الوسط: مصطفى دويدار - أحمد العجوز - مودي ناصر

الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد أوفا

أما بتروجت فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد خليفة

الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - إسلام هشام - رشاد المتولي

الوسط: حامد حمدان - أحمد رضا - مصطفى الجمل

الهجوم: أحمد بحبح - توفيق محمد - شيكودي جبريل