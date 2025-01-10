التشكيل - أوفا وكالوشا أساسيان مع إنبي.. وشيكودي يقود هجوم بتروجت
الجمعة، 10 يناير 2025 - 15:31
كتب : FilGoal
يلتقي بتروجت أمام إنبي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.
ويحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 9 نقاط، فيما يحل إنبي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.
ويبدأ إنبي المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: رضا السيد
الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد سمير - علي فوزي
الوسط: مصطفى دويدار - أحمد العجوز - مودي ناصر
الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد أوفا
أما بتروجت فيبدأ بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد خليفة
الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - إسلام هشام - رشاد المتولي
الوسط: حامد حمدان - أحمد رضا - مصطفى الجمل
الهجوم: أحمد بحبح - توفيق محمد - شيكودي جبريل
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