التشكيل - أوفا وكالوشا أساسيان مع إنبي.. وشيكودي يقود هجوم بتروجت

الجمعة، 10 يناير 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

أحمد كالوشا - إنبي

يلتقي بتروجت أمام إنبي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

ويحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 9 نقاط، فيما يحل إنبي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

ويبدأ إنبي المباراة بالتشكيل التالي:

أخبار متعلقة:
مدرب إنبي: لاعبو الأهلي يحبطون كلما قاربت المباراة على الانتهاء رغم إهداره ضربة جزاء.. رئيس إنبي يصرف مكافأة لـ كالوشا كأس مصر - رائعة حواش تقود إنبي لثمن النهائي على حساب حرس الحدود

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد سمير - علي فوزي

الوسط: مصطفى دويدار - أحمد العجوز - مودي ناصر

الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد أوفا

أما بتروجت فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد خليفة

الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - إسلام هشام - رشاد المتولي

الوسط: حامد حمدان - أحمد رضا - مصطفى الجمل

الهجوم: أحمد بحبح - توفيق محمد - شيكودي جبريل

بتروجت إنبي الدوري
نرشح لكم
دربي البترول سلبي.. التعادل يحسم لقاء بتروجت ضد إنبي نزلة برد تبعد مدافع الإسماعيلي عن مواجهة البنك الأهلي انتهت الدوري - بتروجت (0)-(0) إنبي ياسين يبحث عن بوابة جديدة.. غزل المحلة يضم مدافع منتخب مصر السابق مواعيد مباريات الجمعة 10 يناير - الدوري وكلاسيكو السعودية.. ومصطفى محمد وتريزيجيه خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من التعاقد مع أصحابي خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول يغيب عن القمة.. مباريات الأهلي بدون يحيى عطية الله
أخر الأخبار
مران الزمالك - عودة بنتايك.. وتدريبات استشفائية قبل مواجهة بلاك بولز 8 دقيقة | الكرة المصرية
دربي البترول سلبي.. التعادل يحسم لقاء بتروجت ضد إنبي 19 دقيقة | الدوري المصري
وجهة كهربا المحتملة.. محامي مؤمن سليمان لـ في الجول: سيتم حل أزمة الاتحاد الليبي خلال أيام 54 دقيقة | الكرة المصرية
نزلة برد تبعد مدافع الإسماعيلي عن مواجهة البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
بقيادة نبيه.. انطلاق معسكر منتخب الشباب تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية ساعة | الكرة المصرية
علاء نوح يعلن عبر في الجول استقالته من تدريب المنصورة ساعة | القسم الثاني
تقرير: تاو يصل قطر.. وموعد الظهور الأول مع فريقه الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
تحويل علاء نوح للتحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مدرب المنصورة 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان