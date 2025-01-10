ماييلي: نستهدف ضمان التأهل لربع النهائي.. وساجرادا سيقاتل أمامنا لرد اعتباره

علاء نوح يعلن عبر في الجول استقالته من تدريب المنصورة

تقرير: تاو يصل قطر.. وموعد الظهور الأول مع فريقه الجديد

تحويل علاء نوح للتحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مدرب المنصورة

مؤتمر الشناوي: الأهلي اعتاد على احترام منافسيه.. ونستهدف صدارة المجموعة

التشكيل - أوفا وكالوشا أساسيان مع إنبي.. وشيكودي يقود هجوم بتروجت

مؤتمر كولر: نعاني من الإصابات.. وبيرسي تاو انتقل إلى أحد الفرق القطرية