يورتشيتش: مباراة الترجي أثبتت قدرات بيراميدز في إفريقيا.. وتنتظرنا مهمة صعبة في أنجولا

شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، على صعوبة المواجهة التي تجمعه بنظيره نادي ساجرادا الأنجولي.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد 11 نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال مدرب بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون غاية في الصعوبة خاصة وأنها أمام فريق قوي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وكذلك لديه حظوظ كبيرة في التأهل".

وأضاف "بيراميدز سيلعب بكل قوة وحافز في لقاء الغد، ولديه الرغبة في الفوز في أنجولا من أجل الوصول للنقطة العاشرة وتأكيد التأهل للدور ريع النهائي من البطولة القارية".

وواصل "الفوز الأخير على الترجي منح الفريق الثقة الكبيرة والروح المطلوبة من أجل مواصلة الانتصارات، بعدما أثبت بيراميدز أنه فريق كبير ولديه الإمكانية التي تضعه في المكان المناسب في قارة إفريقيا، ولديه هدف واضح وهو العبور للدور المقبل، والاستمرار في النتائج المميزة محليا وقاريا".

وأتم " الفوز على ساجرادا في لقاء القاهرة بخماسية لا يعني شيئا قبل مواجهة الغد، لأنها مباراة منفصلة تماما ونتيجتها تعني الكثير في ترتيب المجموعة والتأهل للدور المقبل، لذلك تحدث مع اللاعبين حول نسيان نتيجة القاهرة والنظر للقاء لواندا بعين مختلفة وأن الفوز يعني العبور، وأي نتيجة أخرى غير مقبولة في هذه المرحلة".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الترجي المتصدر.

فيما يتواجد ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويليه دجوليبا المالي في المركز الرابع برصيد نقطتين.