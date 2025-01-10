الأهلي بقميصه الاحتياطي.. تفاصيل الاجتماع الفني قبل مواجهة استاد أبيدجان

الجمعة، 10 يناير 2025 - 13:13

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

استاد أبيدجان الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
بقيادة نبيه.. انطلاق معسكر منتخب الشباب تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية علاء نوح يعلن عبر في الجول استقالته من تدريب المنصورة تقرير: تاو يصل قطر.. وموعد الظهور الأول مع فريقه الجديد تحويل علاء نوح للتحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مدرب المنصورة مؤتمر الشناوي: الأهلي اعتاد على احترام منافسيه.. ونستهدف صدارة المجموعة مباشر الدوري - بتروجت (0)-(0) إنبي.. الشوط الثاني التشكيل - أوفا وكالوشا أساسيان مع إنبي.. وشيكودي يقود هجوم بتروجت مؤتمر كولر: نعاني من الإصابات.. وبيرسي تاو انتقل إلى أحد الفرق القطرية
أخر الأخبار
بقيادة نبيه.. انطلاق معسكر منتخب الشباب تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية 6 دقيقة | الكرة المصرية
علاء نوح يعلن عبر في الجول استقالته من تدريب المنصورة 24 دقيقة | القسم الثاني
تقرير: تاو يصل قطر.. وموعد الظهور الأول مع فريقه الجديد 56 دقيقة | الكرة المصرية
تحويل علاء نوح للتحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مدرب المنصورة ساعة | القسم الثاني
مؤتمر الشناوي: الأهلي اعتاد على احترام منافسيه.. ونستهدف صدارة المجموعة ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - بتروجت (0)-(0) إنبي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
نونو سانتو مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - أوفا وكالوشا أساسيان مع إنبي.. وشيكودي يقود هجوم بتروجت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان