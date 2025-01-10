رومانو: جوارديولا يعطي مانشستر سيتي الضوء الأخضر لحسم صفقة جديدة

الجمعة، 10 يناير 2025 - 11:53

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أعطى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الضوء الأخضر لناديه للتعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى مانشستر سيتي لتعزيز صفوفه بعد تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن مانشستر سيتي اقترب من حسم صفقة المدافع الأوزبكي عبد القادر خوشانوف بعد موافقة جوارديولا.

أخبار متعلقة:
سكاي: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع مرموش.. وموعد العرض الرسمي مدرب فرانكفورت يتحدث عن اهتمام سيتي بضم مرموش أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع مدافع بالميراس استفادة كبرى لـ وادي دجلة.. توزيع المساهمة التضامنية حال انتقال مرموش إلى سيتي

وأوضح رومانو أن صفقة انتقال خوشانوف من لانس الفرنسي إلى مانشستر سيتي في مراحلها النهائية، بعد الاتفاق مع اللاعب على بنوده الشخصية.

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريقه الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط.

Image

وقال دروسي في تصريحات لشبكة DAZN: "سيرحل خوشانوف إذا كانت العروض مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية".

خوشانوف انضم إلى لانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق خوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.

مانشستر سيتي لانس
نرشح لكم
مع رحيل أراوخو المحتمل.. برشلونة يخطط لتجديد عقد نجم دفاعه السوبر الإسباني - أنشيلوتي: لم نظهر بالمستوى المعهود.. وكلاسيكو برشلونة له أجواء خاصة بيان أول من منافس.. أتلتيكو مدريد ينضم لقافلة المعترضين على تسجيل أولمو وفيكتور إلى الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم مايوركا بثلاثية ويضرب موعد فرصة التعادل مع برشلونة السوبر الإسباني - موعد مباراة نهائي ريال مدريد ضد برشلونة والقناة الناقلة سبورت: لابورتا مهدد بالعزل من رئاسة برشلونة بعد سب أعضاء الاتحاد الإسباني تقارير: أراوخو إلى يوفنتوس؟ يشعر بالتهميش ويرفض عروض التجديد ولكن رابطة الدوري الإسباني تعيد تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في برشلونة
أخر الأخبار
الأهلي بقميصه الاحتياطي.. تفاصيل الاجتماع الفني قبل مواجهة استاد أبيدجان 3 دقيقة | الكرة المصرية
إنجاز صلاح التاريخي يتأجل.. إيزاك لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: جوارديولا يعطي مانشستر سيتي الضوء الأخضر لحسم صفقة جديدة ساعة | الكرة الأوروبية
لاعب المنيا لـ في الجول: تجاهلوني بعد الإصابة بقطع في وتر أكيلس ساعة | القسم الثاني
ياسين يبحث عن بوابة جديدة.. غزل المحلة يضم مدافع منتخب مصر السابق ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - محاضرة كولر تجهز الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان 2 ساعة | الكرة المصرية
بحضور كولر والشناوي.. موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الجمعة 10 يناير - الدوري وكلاسيكو السعودية.. ومصطفى محمد وتريزيجيه 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان