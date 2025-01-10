رومانو: جوارديولا يعطي مانشستر سيتي الضوء الأخضر لحسم صفقة جديدة

أعطى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الضوء الأخضر لناديه للتعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى مانشستر سيتي لتعزيز صفوفه بعد تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن مانشستر سيتي اقترب من حسم صفقة المدافع الأوزبكي عبد القادر خوشانوف بعد موافقة جوارديولا.

وأوضح رومانو أن صفقة انتقال خوشانوف من لانس الفرنسي إلى مانشستر سيتي في مراحلها النهائية، بعد الاتفاق مع اللاعب على بنوده الشخصية.

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريقه الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط.

وقال دروسي في تصريحات لشبكة DAZN: "سيرحل خوشانوف إذا كانت العروض مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية".

خوشانوف انضم إلى لانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق خوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.