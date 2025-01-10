لاعب المنيا لـ في الجول: تجاهلوني بعد الإصابة بقطع في وتر أكيلس

الجمعة، 10 يناير 2025 - 11:40

كتب : رضا السنباطي

إسلام نبيل - نادي المنيا

اشتكى إسلام نبيل مدافع نادي المنيا من تعرضه للتجاهل بعد الإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وتعرض صاحب الـ22 عاما للإصابة بقطع في وتر أكيلس لينتهي موسمه مع نادي المنيا.

وقال إسلام نبيل لـFilGoal.com : "انتلقت بداية الموسم الحالي إلى فريق المنيا لمدة موسم على سبيل الإعارة من طنطا، وحصلت على مقدم التعاقد قبل بداية الدوري بأسبوع ثم حصلت على راتب نصف شهر بعد 50 يوما مثل باقي اللاعبين".

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وأضاف "خلال أحد التدريبات مع الفريق تعرضت للإصابة بقطع بوتر أكيلس وبعد إجراء الأشعة قمت بإجراء الجراحة سريعا على نفقتي الخاصة بعد الاقتراض من أصدقائي وكذلك بيع مصوغات والدتي".

وتابع "بعد 21 يوما من إجراء العملية الجراحية قام النادي بدفع التكاليف للمستشفى ثم حصلت عليها لأني قمت بسدادها مسبقا".

وواصل "انتظرت الحصول على مقابل التأهيل وراتبي ولكن النادي يتجاهلني، ولا يقوموا بالرد على اتصالاتي ، قاموا بصرف مستحقات اللاعبين بينما لم يدرج اسمي بينهم. العلاج فقط بلغت تكاليفه 15 ألف جنيها ولم يدفعوهم".

وأتم "سأتقدم بشكوى ضد نادي المنيا للحصول على مستحقاتي. أريد فقط الحصول على تكاليف التأهيل وراتبي الشخصي حتى نهاية الموسم".

إسلام نبيل يلعب في صفوف المنيا معارا من طنطا وشارك خلال 6 مباريات بالموسم الحالي قبل تعرضه للإصابة.

المنيا القسم الثاني
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