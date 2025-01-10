ياسين يبحث عن بوابة جديدة.. غزل المحلة يضم مدافع منتخب مصر السابق

أعلن نادي غزل المحلة ضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي على سبيل الإعارة.

ووقع ياسين على عقود انضمامه إلى المحلة في وجود وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة عزل المحلة.

وأوضح نادي غزل المحلة أن إعارة أحمد ياسين تستمر لمدة عام واحد.

ويعد انتقال أحمد ياسين هو أول صفقات نادي غزل المحلة الشتوية.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

ولا يشارك أحمد ياسين مع فريق البنك الأهلي بعدما عاد من فترة طويلة من الإصابة، وقطع إعارته من نادي الاتحاد السكندري الموسم الماضي حيث لم يكمل مع زعيم الثغر سوى 6 أشهر.

وصرح وقتها أحمد ياسين "الاتحاد السكندري بوابتي للعودة لمنتخب مصر".

وانضم أحمد ياسين إلى صفوف منتخب مصر في البطولة العربية 2021 في قطر تحت قيادة كارلوس كيروش، ولعب مواجهتي الجزائر والأردن بشكل أساسي، وكذلك شارك كبديل في مباراة الجابون بتصفيات كأس العالم.

وكان أحمد ياسين قد انضم إلى البنك الأهلي قادما من مصر للمقاصة في نوفمبر 2020 على سبيل الإعارة حتى صيف 2021 قبل أن يتم انتقاله بصورة رسمية منذ صيف 2021.