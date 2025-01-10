دوري أبطال إفريقيا - محاضرة كولر تجهز الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

الجمعة، 10 يناير 2025 - 10:57

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية للاعبين داخل مقر إقامة الفريق تحضيرا لمواجهة استاد أبيدجان ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد المحاضرة استعراض الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال المباراة بجانب تحليل نقاط القوة والضعف في صفوف فريق استاد أبيدجان.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أبيدجان أمس الخميس برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي.

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فيما يخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم على ملعب المباراة؛ استعدادا للقاء الذي يقام في السادسة مساء غدٍ السبت.

كما ينعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريقين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويقام المران على ستاد فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي.

موعد مباراة استاد أبيدجان والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صاحب المركز الأول.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.

الأهلي كولر دوري أبطال إفريقيا
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