بحضور كولر والشناوي.. موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

يحضر الثنائي مارسيل كولر مدرب الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام استاد أبيدجان غدا السبت بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وينعقد المؤتمر في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ويتحدث خلاله كولر والشناوي عن استعدادات الأهلي للمباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أبيدجان أمس الخميس برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي.

فيما يخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم على ملعب المباراة؛ استعدادا للقاء الذي يقام في السادسة مساء غدٍ السبت.

كما ينعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريقين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة استاد أبيدجان والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صاحب المركز الأول.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.