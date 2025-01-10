مواعيد مباريات الجمعة 10 يناير - الدوري وكلاسيكو السعودية.. ومصطفى محمد وتريزيجيه

يشهد اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم 10 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

إنبي سيواجه بتروجت، فيما سيلعب طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا.

وفي الدوري الفرنسي سيلعب نانت بقيادة مصطفى محمد أمام موناكو.

وفي الدوري القطري سيلعب الريان بقيادة محمود حسن تريزيجيه أمام أم صلال.

كما تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين أبرزها كلاسيكو أهلي جدة والشباب.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

طلاع الجيش × سيراميكا كليوباترا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس 2.

بتروجت × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة اون تايم سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

نانت× موناكو.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري السعودي

أهلي جدة × الشباب.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع على قناة ssc sport 1.

الرائد × ضمك.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة و5 دقائق وتذاع على قناة ssc extra 1.

الاتفاق × الخلود.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث وتذاع على قناة ssc extra 2.