خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من التعاقد مع أصحابي

يقترب غزل المحلة من دعم صفوفه وتحديدا خط الدفاع في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة يقترب من حسم الاتفاق مع مهدي أصحابي مدافع أولمبيك أسفي المغربي.

المدافع البالغ من العمر 27 عاما، لعب 14 مباراة في الدوري المغربي مع فريقه هذا الموسم، بواقع 82% من دقائق اللعب المتاحة، وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

وانضم أصحابي إلى أسفي قادما من الوداد في صيف 2022.

وسبق له تمثيل أندية شباب الحي الحسني وشباب هوارة والنادي المكناسي وشباب المحمدية وشباب السوالم.

في الإطار ذاته اقترب نادي غزل المحلة من حسم صفقة التعاقد مع التونسي معتز زدام لاعب الترجي.

وقضى زدام فترة إعارة مع المصري في الموسم الماضي مع أحقية الشراء، لكن قرر النادي البورسعيدي عدم تفعيل البند.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: "رتوش بسيطة تفصلنا عن إتمام التعاقد مع معتز زدام لاعب الترجي بعد موافقة اللاعب وناديه".

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى أن غزل المحلة دخل في مفاوضات مع الترجي لأجل ضم زدام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية الشراء.

واستعار المصري اللاعب التونسي لمدة نصف موسم فقط.

ولعب زدام مع المصري 22 مباراة مسجلا 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

وفي الموسم الحالي لعب زدام مع الترجي مباراتين فقط بواقع 149 دقيقة.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.