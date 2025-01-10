خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول

يعاني الأهلي من أزمة في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة المغربي يحيى عطية الله بكسر مضاعف في عظام الوجه.

وخضع عطية الله لجراحة ناجحة في الوجه، وسيغيب عن صفوف الأهلي لفترة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين.

وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، سيحسم مستقبل علي معلول بعد عودته من أبيدجان.

ويحل الأهلي أمام استاد أبيدجان السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتعافى الظهير الأيسر التونسي معلول من الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي بقطع في وتر أكيليس.

ويشارك معلول في مران الأهلي الجماعي بشكل طبيعي منذ 8 أيام، ولا يعاني من أي إصابة وأنهى مرحلة العلاج والتأهيل وأصبح جاهز للمشاركة في المباريات.

وكان المغربي رضا سليم لاعب الأهلي صرح عبر قناة النادي الرسمية بأنه لا مانع لديه من رفع اسمه من القائمة لكي يستفيد الفريق من المقعد الأجنبي.

ويغيب رضا سليم لمدة من 5 إلى 6 أشهر بسبب الإصابة.

كما جمع بيرسي تاو متعلقاته من مقر النادي الأهلي يوم الأربعاء الماضي من أجل إنهاء إجراءات رحيله عن الأحمر، لإتمام انتقاله إلى قطر القطري.

وبالتالي لم يتبق في صفوف الفريق الأحمر سوى لاعبين فقط أجانب من المقاعد الأجنبية الخمسة، وهما يحيى عطية الله، وأشرف داري الذي أصيب بشد في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة 3 أسابيع.