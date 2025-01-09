السوبر الإسباني - أنشيلوتي: لم نظهر بالمستوى المعهود.. وكلاسيكو برشلونة له أجواء خاصة

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لم يظهر بالمستوى المعهود خلال مواجهة ريال مايوركا.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني المقامة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الفوز على حساب ريال مايوركا بنتيجة 3-0.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "لم نظهر بالمستوى المعهود أمام مايوركا ولكن كنا نستحق الانتصار. في مواجهة برشلونة يجب علينا الهجوم بشكل أكبر".

وأضاف "لقد عانينا بشكل كبير بعد بداية ممتازة، أهدرنا الكثير من الفرص، مواجهة كانت صعبة أمام فريق لديه دفاع قوي مثل مايوركا جعل الأمور صعبة علينا".

وتابع "مبابي قام بعمل كبير ليس في هذه المواجهة فقط، إنه يعمل بشكل جيد وسيكون له شأن كبير مع الفريق في قادم الأيام".

وشدد "كلاسيكو برشلونة بالطبع مواجهة قوية ولها أجواء خاصة. إنها مواجهة متقلبة ولا نعرف كيف ستجري ولكن نريد الانتصار في النهاية".

وأتم " وصلنا إلى مستوى ممتاز ويجب علينا الإكمال والمحاولة لإعطاء الأفضل والآن نحن نحصل على أمور مميزة".

وحجز برشلونة مقعده في النهائي بعد تخطي أتليتك بلباو بهدفين نظيفين.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني السادس بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق.