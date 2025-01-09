مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: رتوش بسيطة تفصلنا عن التعاقد مع معتز زدام

الخميس، 09 يناير 2025 - 23:36

كتب : رضا السنباطي

المصري ضد سموحة

اقترب نادي غزل المحلة من حسم صفقة التعاقد مع التونسي معتز زدام لاعب الترجي.

وقضى زدام فترة إعارة مع المصري في الموسم الماضي مع أحقية الشراء، لكن قرر النادي البورسعيدي عدم تفعيل البند.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: "رتوش بسيطة تفصلنا عن إتمام التعاقد مع معتز زدام لاعب الترجي بعد موافقة اللاعب وناديه".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – غزل المحلة يفاوض الترجي لاستعارة معتز زدام خبر في الجول - معتز زدام يقترب من الدوري الجزائري المصري يعلن رحيل معتز زدام مصدر من المصري لـ في الجول: قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى أن غزل المحلة دخل في مفاوضات مع الترجي لأجل ضم زدام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية الشراء.

واستعار المصري اللاعب التونسي لمدة نصف موسم فقط.

ولعب زدام مع المصري 22 مباراة مسجلا 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

وفي الموسم الحالي لعب زدام مع الترجي مباراتين فقط بواقع 149 دقيقة.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

معتز زدام الترجي غزل المحلة
نرشح لكم
خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من التعاقد مع أصحابي خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول وجهة كهربا المحتملة.. إيقاف قيد نادي الاتحاد الليبي حمزة علاء: العرض الفرنسي؟ الجميع يحلم بالاحتراف.. ولا توجد عروضا محلية يغيب عن القمة.. مباريات الأهلي بدون يحيى عطية الله ناصر منسي: كنت أشعر بأنني سأسجل أمام الأهلي.. وأبلغت زياد كمال بسيناريو المباراة خبر في الجول - الأهلي يفقد أشرف داري 3 أسابيع بشكل مبدئي وصول بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان في دوري الأبطال
أخر الأخبار
خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من التعاقد مع أصحابي 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول 3 ساعة | الدوري المصري
مع رحيل أراوخو المحتمل.. برشلونة يخطط لتجديد عقد نجم دفاعه 3 ساعة | الدوري الإسباني
السوبر الإسباني - أنشيلوتي: لم نظهر بالمستوى المعهود.. وكلاسيكو برشلونة له أجواء خاصة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بيان أول من منافس.. أتلتيكو مدريد ينضم لقافلة المعترضين على تسجيل أولمو وفيكتور 3 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: رتوش بسيطة تفصلنا عن التعاقد مع معتز زدام 3 ساعة | الكرة المصرية
إلى الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم مايوركا بثلاثية ويضرب موعد فرصة التعادل مع برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
السوبر الإسباني - موعد مباراة نهائي ريال مدريد ضد برشلونة والقناة الناقلة 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان