إلى الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم مايوركا بثلاثية ويضرب موعد فرصة التعادل مع برشلونة

الخميس، 09 يناير 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

بيلينجهام - مبابي

تغلب ريال مدريد على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

سجل ثلاثية الميرينجي جود بيلينجهام ومارتن فالينت "هدف عكسي" ورودريجو.

البداية أتت بتسديدة من لوكاس فاسكيز على حدود المنطقة في الدقيقة 2 ولكن الحارس دومينيك جريف تصدى لها.

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وفي الدقيقة 4 سدد رودريجو على حدود المنطقة ولكن جريف تصدى مجددا.

وسدد أوريليان تشواميني من مسافة ولكن الحارس تصدى من جديد في الدقيقة 11.

وحاول جود بيلينجهام بتسديدة من الخارج في الدقيقة 16 ولكن دومينيك جريف تصدى مجددا.

وأتت فرصة مايوركا الأخطر برأسية من كايل لارين ولكن مرت بجوار القائم في الدقيقة 19.

وحاول كيليان مبابي في الدقيقة 22 ولكن الحارس واصل تصدياته.

وفي الدقيقة 34 حل خوسيه كوبيتي بدلا من أنطونيو رايو المصاب في صفوف مايوركا بتبديل اضطراري.

على الجانب الآخر أصيب تشواميني الذي يشارك اضطراريا كقلب دفاع في مدريد، ليحل راؤول أسينسيو بدلا منه في الدقيقة 55.

وأتى الهدف بتسديدة من جود بيلينجهام الذي تابع تسديدة مبابي العائدة من الحارس.

وحل داني سيبايوس بدلا من فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 75.

وسدد فينيسيوس في الدقيقة 77 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 78 حاول رودريجو بتسديدة ولكن تصديات جريف استمرت.

وحل براهيم دياز بدلا من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 92 سجل مايوركا في شباكه بالخطأ، بعد اصطدام الكرة بمارتن فالينت.

وأخيرا سجل رودريجو ثالث الأهداف في الدقيقة 95، بعد عرضية من لوكاس فاسكيز.

بذلك يضرب ريال مدريد موعدا مع برشلونة بكلاسيكو في نهائي كأس السوبر يوم الأحد.

برشلونة الأكثر تتويجا بكأس السوبر برصيد 14 لقبا، يليه ريال مدريد بـ 13 لقبا.

وكان النهائي الأخير بين الطرفين قد انتهى بفوز ريال مدريد 4-1.

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