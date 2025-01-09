السوبر الإسباني - موعد مباراة نهائي ريال مدريد ضد برشلونة والقناة الناقلة

الخميس، 09 يناير 2025 - 23:18

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - ليفاندوفسكي

تأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني المقامة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الفوز على حساب ريال مايوركا بنتيجة 3-0.

وحجز برشلونة مقعده في النهائي بعد تخطي أتليتك بلباو بهدفين نظيفين.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني السادس بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق.

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وتوج برشلونة بـ14 لقبا للسوبر الإسباني، فيما فاز ريال مدريد باللقب 13 مرة.

وفي النسخة الحديثة للسوبر بمشاركة 4 فرق توج ريال مدريد باللقب 3 مرات، فيما فاز أتليتك بلباو مرة وبرشلونة بلقب وحيد.

وتعد تلك النسخة الثالثة على التوالي التي يلتقي فيها ريال مدريد وبرشلونة بالمباراة النهائية، حقق الفريق الكاتالوني اللقب موسم 2022 - 2023 بالفوز 3-1، فيما يحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية 2023 - 2024 بالفوز 4-1.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد المقبل 12 يناير

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قناة إم بي سي مصر 2

ريال مدريد برشلونة السوبر الإسباني
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