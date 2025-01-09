وجهة كهربا المحتملة.. إيقاف قيد نادي الاتحاد الليبي

الخميس، 09 يناير 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

كهربا

كشف نصر عزام المحامي الدولي عن إيقاف القيد لنادي الاتحاد الليبي بسبب مستحقات مؤمن سليمان المدير الفني السابق للفريق.

وأوضح عزام محامي المدرب مؤمن سليمان، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تقدمنا بشكوى ضد نادي الاتحاد الليبي بسبب حقوق المدرب".

وأكمل "كان هناك مهلة لسداد مستحقات مؤمن سليمان وانتهت، لذلك تم إيقاف القيد للنادي".

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وأضاف "ليس لدينا مشكلة في تسوية المستحقات مع النادي، ويمكن حل الأمر، لأن الإيقاف مشروط وسيتم رفع الإيقاف في حالة سداد المستحقات"

وأتم "حدث تواصل ومن الممكن أن يتم تسوية الأمر في فيفا الأسبوع المقبل".

وقاد مؤمن سليمان فريق الاتحاد الليبي خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى فبراير 2024.

ويتولى مؤمن سليمان مسؤولية أهلي بنغازي الليبي منذ أكتوبر 2024.

وكان محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي يفاضل بين عدة أندية للرحيل عن الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن كهربا الآن يتفاوض فقط مع نادي الزوراء العراقي، والاتحاد الليبي ويفاضل بين العرضين.

كما كشف نصر عزام محامي طارق مصطفى المدير الفني الحالي للبنك الأهلي والسابق لأوليمبك أسفي عن تقدم المدرب بشكوى ضد النادي المغربي بسبب مستحقاته.

ونجح طارق مصطفى في قيادة أوليمبك أسفي لتحقيق المركز الرابع في الدوري المغربي.

وأوضح المحامي الدولي: "تقدمنا بشكوى بسبب عدم حصول طارق مصطفى ومساعديه على مستحقاتهم، ولم يتم السداد وبالتالي الإيقاف مستمر".

وقاد طارق مصطفى فريق أوليمبك أسفي خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2023.

الاتحاد الليبي محمود كهربا مؤمن سليمان
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