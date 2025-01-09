حمزة علاء: العرض الفرنسي؟ الجميع يحلم بالاحتراف.. ولا توجد عروضا محلية

الخميس، 09 يناير 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا - حمزة علاء

شدد حمزة علاء حارس مرمى الأهلي على أن أي لاعب يحلم بالاحتراف الأوروبي بعد ارتباطه بالانتقال إلى أحد الأندية الفرنسية.

ويستهدف فريق جرونوبل الفرنسي ضم حمزة علاء حارس الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير فرنسية.

وقال حمزة علاء عبر قناة الأهلي: "العرض الفرنسي؟ بالطبع أي لاعب يحلم بالاحتراف الخارجي . أنا لاعب في النادي الأهلي حاليا ومتقبل كل قرارته".

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وأضاف "لم أتلق أي عروض داخلية ولم يتحدث معي أحد بشأن ذلك".

وأوضح تقرير موقع فوت ميركاتو أن نادي جرونوبل يرغب في ضم حمزة علاء بعد مراقبته في الشهور الأخيرة.

وذكر التقرير أن حمزة علاء لفت أنظار النادي الفرنسي خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد باريس الصيف الماضي.

وأضاف التقرير أن نادي جرونوبل بصدد القيام بخطوات رسمية من أجل ضم الحارس المصري البالغ من العمر 23 عامًا.

الفريق يحتل المركز الـ12 في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وودع جرونوبل كأس فرنسا أمام نادي كان قبل أيام.

وكان السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي قد فكرة رحيل حمزة علاء على سبيل الإعارة.

ويرغب الحارس الشاب في الانتقال معارا خلال الانتقالات الشتوية للحصول على فرصة المشاركة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق إن كولر يرفض إعارة حمزة علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية لحاجته الفنية للحارس.

وأبلغ كولر إدارة الأهلي رغبته في الاحتفاظ بحارسه الثالث رفقة الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

موقف الأهلي

في المقابل ترغب إدارة الأهلي في تجديد عقد الحارس الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي أولا.

ولا يمانع الأهلي خروج اللاعب على سبيل الإعارة ولكن بداية من الموسم المقبل.

ويعد حمزة علاء أحد ناشئي الأهلي وتم قيده في القائمة الإفريقية للفريق.

ولعب حمزة علاء دورا كبيرا في تألق منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وحصل حمزة علاء حارس الأهلي ومنتخب مصر على أفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت بالمغرب.

الأهلي حمزة علاء
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