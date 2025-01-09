يغيب عن القمة.. مباريات الأهلي بدون يحيى عطية الله

خضع المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي لجراحة ناجحة في الوجه.

وعلم FilGoal.com أن الظهير المغربي سيغيب عن صفوف الأهلي لفترة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي:"يحيى عطية الله خضع لجراحة ناجحة لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه".

وأضاف "سيتم متابعة حالة اللاعب لحين خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل، على أن يتم تحديد فترة غيابه لاحقا".

وتم نقل عطية الله من الملعب إلى المستشفى خلال مباراة سموحة الأخيرة في الدوري، وأجرى الفحوصات الكاملة التي أكدت وجود كسر مضاعف في عظام الوجه، وتم إجراء جراحة له اليوم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز عقب مرور سبع جولات.

وإليكم المباريات المقبلة التي سيغيب عنها عطية الله:

11 يناير - ستاد أبيدجان × الأهلي (دوري أبطال إفريقيا)

15 يناير - الأهلي × الجونة (الدوري المصري)

18 يناير - الأهلي × أورلاندو بايرتس (دوري أبطال إفريقيا)

22 يناير - فاركو × الأهلي (الدوري المصري)

26 يناير - الأهلي × بيراميدز (الدوري المصري)

2 فبراير - مودرن سبورت × الأهلي (الدوري المصري)

6 فبراير - الأهلي × بتروجت (الدوري المصري)

11 فبراير - الأهلي × غزل المحلة (الدوري المصري)

16 فبراير - الإسماعيلي × الأهلي (الدوري المصري)

22 فبراير - الأهلي × الزمالك (الدوري المصري)

وإن امتد الغياب لشهرين، سيغيب أيضا عن المباراتين التاليتين في الدوري:

26 فبراير - حرس الحدود × الأهلي (الدوري المصري)

5 مارس - الأهلي × طلائع الجيش (الدوري المصري)

على أن يعود يحيى عطية الله من جديد إلى صفوف الأهلي بعد توقف مارس الدولي.