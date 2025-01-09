الدوري السعودي - رونالدو وماني ينقذان النصر من فخ الأخدود

حقق نادي النصر السعودي فوزا ثمينا على نظيره الأخدود ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وفاز النصر على الأخدود 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو وساديو ماني (هدفين)، فيما أحرز سافيور جودوين هدف الأخدود.

وتقدم جودوين بهدف مبكر لصالح نادي الأخدود في الدقيقة السادسة.

وعدل ساديو ماني النتيجة وسجل هدف التعادل لنادي النصر عند الدقيقة 29.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيقة 42.

رونالدو رفع رصيده إلى 11 هدفا خلال الموسم الحالي ليقلص الفارق بينه وبين الكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال متصدر ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا.

وعزز ماني تقدم أصحاب الأرض وسجل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 88 ليسجل هدفه الخامس هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد نادي النصر إلى النقطة 28 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد نادي الأخدود عند النقطة 12 في المركز 14 بجدول الترتيب.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني.