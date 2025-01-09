ناصر منسي: كنت أشعر بأنني سأسجل أمام الأهلي.. وأبلغت زياد كمال بسيناريو المباراة

الخميس، 09 يناير 2025 - 22:06

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - السوبر الإفريقي

كشف ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك عن تفاصيل جديدة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

ونجح الزمالك في التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي مطلع الموسم الحالي بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال منسي في تصريحات عبر برنامج كابيتانو مصر: "تلقيت انتقادات كبيرة قبل مباراة السوبر الإفريقي والبعض توقع رحيلي عن النادي".

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وأكمل "قبل المباراة كنت حزينا وأستعد للرحيل، ولكن رغم ذلك كنت أشعر أنني سأسجل في مباراة السوبر الإفريقي والحمد لله ربنا كافئني وسجلت الهدف".

ونجح البديل ناصر منسي في تسجيل هدف التعادل القاتل للزمالك في الدقيقة 77 من المباراة.

وأضاف مهاجم الزمالك "أبلغت زياد كمال بالسيناريو الكامل لمباراة السوبر الإفريقي وأنني سأسجل هدف التعادل وسنفوز بضربات الترجيح".

وعن هدفه في شباك الأهلي، قال "بقيت أسبوع دون نوم فرحا بالهدف".

وتعليقا على احتفاله بعد تسجيل ضربة الترجيح، رد "أحترم جماهير الأهلي وكنت متحمسا بشدة في المباراة، فاحتفلت بنفس طريقة لاعبي الأهلي"

وانضم ناصر منسي إلى الزمالك قادما من البنك الأهلي في يناير 2023.

ولعب ناصر منسي هذا الموسم في 7 في الدوري ومباراتين في الكونفدرالية ومباراتين بالسوبر المصري، ومباراة السوبر الإفريقي.

ونجح منسي في تسجيل 6 أهداف هذا الموسم، 5 أهداف في الدوري وهدف تعادل الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي.

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