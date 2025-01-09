سبورت: لابورتا مهدد بالعزل من رئاسة برشلونة بعد سب أعضاء الاتحاد الإسباني

يبدو أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد أفرط في الاحتفال بقرار تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، بما يهدد منصبه في الوقت الحالي.

وكشف إسحاق فوتو صحفي "كادينا كوبيه" عن تفكير الإدارة القانونية في الاتحاد الاسباني في تقديم شكوى ضد لابورتا بسبب تصرفاته أمس الأربعاء على هامش مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وذكرت صحيفة "أس" إن أعضاء الاتحاد الإسباني متفاجئون من هجوم لابورتا عليهم أمس، حيث يؤكدون أن علاقة الطرفين في الأيام الماضية كانت جيدة حتى مع رفض تسجيل أولمو وباو فيكتور.

على الجانب الآخر كشفت صحيفة "سبورت" إن شكوى الاتحاد الإسباني قد تؤدي إلى عزل لابورتا من منصبه كما حدث مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد نفسه في 2023.

وكانت صحيفة "ماركا" قد كشفت بعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، إن لابورتا الذي احتفل بقرار المجلس الأعلى للرياضة بتسجيل الثنائي، قد توجه بعبارات نابية ضد أعضاء الاتحاد الإسباني المتواجدين في ملعب المباراة.

وأعادت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تسجل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة.

جاء ذلك بعد رفعهما سابقا بناء على قرار الرابطة باعتبار برشلونة غير مؤهل لتسجيل الثنائي من الناحية الاقتصادية.

الأمر الذي تغير بقرار المجلس الأعلى للرياضة بتسجيل الثنائي احترازيا لحين الفصل في استئناف برشلونة.

ومنح المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا موافقة رسمية لبرشلونة من أجل قيد لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور.

وأوضح المجلس الأعلى للرياضة في بيان رسمي أن قرار المجلس سيكون مؤقتا حتى دارسة الاستئناف المقدم من النادي.

وأكمل البيان: "هذا الإجراء مؤقت حتى يتم نظر الاستئناف المقدم من قبل النادي واللاعبين المذكورين أعلاه بشكل نهائي"

وأضاف: "يؤدي هذا القرار إلى تعليق قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم والليجا الصادر يوم 4 يناير الماضي والذي يقضي بإلغاء تراخيص اللاعبين المذكورين، وبالتالي يحافظ على سريان تراخيصهما وإمكانية قيدهما حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستئناف."

وكانت صحيفة آس الإسبانية كشفت في وقت سابق أن اللجنة القانونية ستحتاج لدراسة الاستئناف المقدم من برشلونة لمدة 3 أشهر لإصدار الحكم النهائي.

صحيفة آس أشارت إلى أن استئناف برشلونة المكون من 52 صفحة و60 وثيقة مرفقة قد يكون ناجحا ويتمكن النادي من تسجيل اللاعبين نهائيا.

ماذا حدث؟

انضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزيج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وتسبب عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 يناير في حقه في الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.

ورفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد، قبل أن يقرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا منح برشلونة الحق في قيد لاعبيه.