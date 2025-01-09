خبر في الجول - الأهلي يفقد أشرف داري 3 أسابيع بشكل مبدئي

يفقد النادي الأهلي خدمات المغربي أشرف داري خلال الفترة المقبلة بسب الإصابة.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي أشرف داري من رحلة كوت ديفوار استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان.

وحسبما علم فإن أشرف داري سيغيب عن الأهلي بشكل مبدئي لمدة 3 أسابيع.

ويعاني المدافع المغربي من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وتعرض المدافع المغربي أشرف داري للإصابة في العضلة الخلفية لمباراة الأهلي ضد سموحة وغادر بين الشوطين.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري.

وغادرت بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار ظهر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان.

موعد مباراة استاد أبيدجان والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 11 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صاحب المركز الأول.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.