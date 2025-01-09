خبر في الجول - الأهلي يفقد أشرف داري 3 أسابيع بشكل مبدئي

الخميس، 09 يناير 2025 - 21:59

كتب : أحمد الخولي

أشرف داري

يفقد النادي الأهلي خدمات المغربي أشرف داري خلال الفترة المقبلة بسب الإصابة.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي أشرف داري من رحلة كوت ديفوار استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان.

وحسبما علم فإن أشرف داري سيغيب عن الأهلي بشكل مبدئي لمدة 3 أسابيع.

أخبار متعلقة:
قناة الأهلي: غياب حمزة علاء عن قائمة استاد أبيدجان بسبب نزلة برد شديدة بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. بارادو الجزائري يرفض رحيل عادل بولبينة بعثة الأهلي تطير إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان في دوري الأبطال الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري

ويعاني المدافع المغربي من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وتعرض المدافع المغربي أشرف داري للإصابة في العضلة الخلفية لمباراة الأهلي ضد سموحة وغادر بين الشوطين.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري.

وغادرت بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار ظهر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان.

موعد مباراة استاد أبيدجان والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 11 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صاحب المركز الأول.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.

الأهلي أشرف داري
نرشح لكم
خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من التعاقد مع أصحابي خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: رتوش بسيطة تفصلنا عن التعاقد مع معتز زدام وجهة كهربا المحتملة.. إيقاف قيد نادي الاتحاد الليبي حمزة علاء: العرض الفرنسي؟ الجميع يحلم بالاحتراف.. ولا توجد عروضا محلية يغيب عن القمة.. مباريات الأهلي بدون يحيى عطية الله ناصر منسي: كنت أشعر بأنني سأسجل أمام الأهلي.. وأبلغت زياد كمال بسيناريو المباراة وصول بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان في دوري الأبطال
أخر الأخبار
خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من التعاقد مع أصحابي 18 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول ساعة | الدوري المصري
مع رحيل أراوخو المحتمل.. برشلونة يخطط لتجديد عقد نجم دفاعه ساعة | الدوري الإسباني
السوبر الإسباني - أنشيلوتي: لم نظهر بالمستوى المعهود.. وكلاسيكو برشلونة له أجواء خاصة ساعة | الكرة الأوروبية
بيان أول من منافس.. أتلتيكو مدريد ينضم لقافلة المعترضين على تسجيل أولمو وفيكتور ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: رتوش بسيطة تفصلنا عن التعاقد مع معتز زدام ساعة | الكرة المصرية
إلى الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم مايوركا بثلاثية ويضرب موعد فرصة التعادل مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
السوبر الإسباني - موعد مباراة نهائي ريال مدريد ضد برشلونة والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان