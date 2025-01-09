وصول بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان في دوري الأبطال

الخميس، 09 يناير 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة ومدرب الفريق سامي قمصان

وصلت بعثة الأهلي مساء اليوم الخميس إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ويترأس بعثة الأهلي، محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة.

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وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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وشهدت القائمة استبعاد كل من محمود كهربا والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري.

بينما عاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق لأول مرة منذ إصابته أمام الزمالك في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد - حسين الشحات.

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الأهلي استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا
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