تقارير: أراوخو إلى يوفنتوس؟ يشعر بالتهميش ويرفض عروض التجديد ولكن

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن تحول في موقف رونالد أراوخو مدافع برشلونة بشأن مستقبله مع الفريق.

وبحسب الصحيفة فإن أراوخو اعترف لزملائه في غرفة الملابس بأنه يفكر بالرحيل في يناير الجاري.

يأتي ذلك لأن أراوخو لا يرى لنفسه دورا في ظل ثنائية الدفاع الحالية المكونة من باو كوبارسي وإنيجو مارتينيز، بالإضافة إلى تحرك النادي للتعاقد مع جوناثان تاه.

وأوضح الصحفي فيرناندو بولو إن برشلونة من جانبه لن يقبل إعارة أراوخو في الشتاء، ولكنه لا يغلق الباب أمام إمكانية بيعه بمبلغ كبير.

من جانبها ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية إن برشلونة لن يسمح برحيل أراوخو بمبلغ يقل عن 50 مليون يورو.

بينما أوضح الصحفي جيرارد روميرو إن يوفنتوس ليس قادرا على التعاقد مع أراوخو إلا على سبيل الإعارة.

وفي الإطار ذاته أوضح الصحفي فابريزيو رومانو إن يوفنتوس بحاجة لمدافع في ظل إصابة بريمر بقطع في الرباط الصليبي ورحيل دانيلو الوشيك، وهو ما جعله يهتم بالتعاقد مع أراوخو في أقرب وقت ممكن.

وأوضح سيكي رودريجيز صحفي كادينا سير إن برشلونة سبق له تقديم عرضين لتجديد عقد أراوخو، الأول في فبراير الماضي، والثاني في ظل إصابته، ولم يرد المدافع الأوروجواياني على أي من العرضين.

وكشفت صحيفة ماركا على الجانب الآخر عن عدم رضا أراوخو عن العرض المالي الذي قدمه برشلونة لتجديد عقده، بالإضافة لعدم مشاركته في نصف نهائي كأس السوبر.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صيف 2026.

ولعب أراوخو مباراة واحدة فقط الموسم الحالي مع برشلونة وكانت في كأس ملك إسبانيا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.

ويبتعد برشلونة عن الصدارة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.