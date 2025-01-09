يحيى عطية الله يجري جراحة ناجحة.. والكشف عن مدة غيابه

خضع المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي لجراحة ناجحة في الوجه.

وتعرض عطية الله للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام سموحة، في المباراة ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي:"يحيى عطية الله خضع لجراحة ناجحة لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه".

وأضاف "سيتم متابعة حالة اللاعب لحين خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل، على أن يتم تحديد فترة غيابه لاحقا".

وتم نقل عطية الله من الملعب إلى المستشفى، وأجرى الفحوصات الكاملة التي أكدت وجود كسر مضاعف في عظام الوجه، وتم إجراء جراحة له اليوم.

وعلم FilGoal.com أن الظهير المغربي سيغيب عن صفوف الأهلي لفترة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز عقب مرور سبع جولات، بينما لا يزال يعني سموحة بهزيمة ثالثة على التوالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.