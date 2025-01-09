انتهت في السوبر الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) ريال مايوركا.. إلى الكلاسيكو

يلتقي ريال مدريد مع ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفاز برشلونة على أتلتيك بلباو أمس الأربعاء بهدفين دون رد في نصف نهائي السوبر، لينتظر الفائز من مواجهة الليلة.

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ق 95 جووووول الثالث من رودريجو بعد عرضية من لوكاس فاسكيز

ق 92 جوووول عكسي بعد اصطدام الكرة بمارتن فالينت لاعب مايوركا

ق 88 براهيم دياز بدلا من فينيسيوس جونيور

ق 79 مبابي يسدد ولكن الحارس دومينيك جريف

ق 78 رودريجو يحاول بتسديدة يتصدى لها الحارس

ق 77 فينيسيوس يسدد ولكن بجوار القائم

ق 75 داني سيبايوس بدلا من فيديريكو فالفيردي

ق 62 جوووووول جود بيلينجهام يسجل الهدف الأول.. الكرة ترتد بعد التصدي للتسديدة الأولى من مبابي

ق 55 راؤول أسينسيو بدلا من تشواميني المصاب

استراحة

ق 34 خوسيه كوبيتي بدلا من أنطونيو رايو المصاب

ق 22 كيليان مبابي يسدد والحارس يتصدى من جديد

ق 19 رأسية خطيرة من كايل لارين ولكن تمر بجوار القائم

ق 16 جود بيلينجهام يسدد من الخارج ولكن دومينيك جريف يتصدى مجددا

ق 11 أوريليان تشواميني يسدد من مسافة ولكن الحارس يتصدى من جديد

ق 4 رودريجو يسدد على حدود المنطقة ولكن جريف يتصدى مجددا

ق 2 لوكاس فاسكيز يسدد على حدود المنطقة ولكن الحارس دومينيك جريف يتصدى

بداية المباراة