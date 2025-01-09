التجربة الثالثة.. عبد الحليم علي مديرا للكرة بمودرن سبورت

أتم نادي مودرن سبورت إجراءت التعاقد مع عبد الحليم علي لتولي مهمة مدير الكرة بالفريق.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

وأعلن مودرن سبورت تعيين عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق مديرا للكرة بالفريق.

كما تم تعيين أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق في منصب المدرب بالجهاز الفني للفريق.

ويقود الفرنسي فرانك دوما مهمة المدير الفني لمودرن سبورت خلفا لطلعت يوسف.

ويبلغ دوما من العمر 56 عاما وكانت آخر تجاربه التدريبية مع وفاق سطيف الجزائري.

وسبق لعبد الحليم علي خوض تجربة مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي.

كما لعبد الحليم علي (47 عاما) العمل مديرا للكرة في الزمالك 3 مرات آخرها من نوفمبر 2020 إلى مارس الماضي.