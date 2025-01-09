التجربة الثالثة.. عبد الحليم علي مديرا للكرة بمودرن سبورت
الخميس، 09 يناير 2025 - 20:51
كتب : هاني العوضي
أتم نادي مودرن سبورت إجراءت التعاقد مع عبد الحليم علي لتولي مهمة مدير الكرة بالفريق.
ويحتل مودرن سبورت المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.
وأعلن مودرن سبورت تعيين عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق مديرا للكرة بالفريق.
كما تم تعيين أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق في منصب المدرب بالجهاز الفني للفريق.
ويقود الفرنسي فرانك دوما مهمة المدير الفني لمودرن سبورت خلفا لطلعت يوسف.
ويبلغ دوما من العمر 56 عاما وكانت آخر تجاربه التدريبية مع وفاق سطيف الجزائري.
وسبق لعبد الحليم علي خوض تجربة مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي.
كما لعبد الحليم علي (47 عاما) العمل مديرا للكرة في الزمالك 3 مرات آخرها من نوفمبر 2020 إلى مارس الماضي.
نرشح لكم
خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: رتوش بسيطة تفصلنا عن التعاقد مع معتز زدام وجهة كهربا المحتملة.. إيقاف قيد نادي الاتحاد الليبي حمزة علاء: العرض الفرنسي؟ الجميع يحلم بالاحتراف.. ولا توجد عروضا محلية يغيب عن القمة.. مباريات الأهلي بدون يحيى عطية الله ناصر منسي: كنت أشعر بأنني سأسجل أمام الأهلي.. وأبلغت زياد كمال بسيناريو المباراة خبر في الجول - الأهلي يفقد أشرف داري 3 أسابيع بشكل مبدئي وصول بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان في دوري الأبطال