الجزائر تعود للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم للعودة للمشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وغاب المنتخب الجائري عن منافسات النسخ الماضية من البطولة بسبب تعارض موعدها مع الأجندة المكثفة للأندية.

وقرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم مشاركة منتخب بلاده في بطولةإأفريقيا للاعبين المحليين، المقررة في الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2025.

وتستضيف 3 دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا بطولة كأس إفريقيا للمحليين.

واستجاب الاتحاد الجزائري لكرة القدم لطلب الاتحاد الغفريقي لكرة القدم للمشاركة ضمن خطته لإنقاذ البطولة.

وقرر الاتحاد الجزائري المشاركة بمنتخب الشباب وليس بمنتخب المحليين الذي يدربه مجيد بوقرة، الذي سيركز في الفترة المقبلة على التحضير لبطولة كأس العرب 2025 في سبيل الحفاظ على لقبه خلال نسخة 2021 بقطر.

كاف قرر تنظيم دور إقصائي في تنزانيا خلال الأيام المقبلة بمشاركة 7 منتخبات، وهي الجزائر ومصر وجنوب أفريقيا وجزر القمر والجابون ومالاوي وجامبيا.