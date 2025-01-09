سكاي: فرانكفورت يضع قائمة من 3 مهاجمين لتعويض رحيل مرموش المحتمل

الخميس، 09 يناير 2025 - 19:55

كتب : محمد مصطفى

فولكروج

وضع نادي أينتراخت فرانكفورت قائمة من 3 مهاجمين لتعويض رحيل عمر مرموش المحتمل.

ووفقا لسكاي سبورت ألمانيا، توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق شفهي مع عمر مرموش للانضمام إلى الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وقال فلوريان بلاتينبيرج الصحفي في سكاي سبورت ألمانيا إن أينتراخت فرانكفورت يراقب موقف الألماني نيكلاس فولكروج مهاجم وست هام.

أخبار متعلقة:
مدرب فرانكفورت يتحدث عن اهتمام سيتي بضم مرموش استفادة كبرى لـ وادي دجلة.. توزيع المساهمة التضامنية حال انتقال مرموش إلى سيتي شبيه ألفاريز.. تقارير: مرموش يرغب في الانضمام لمانشستر سيتي الآن

وأشار الصحفي الألماني إلى أن القائمة ضمت أيضا "الفرنسي أرنود كاليمويندو مهاجم رين، والألماني جوناثان بوركاردت مهاجم ماينز".

وينتهي تعاقد مرموش مع فرانكفورت في 2027.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 30 هدفا خلال 18 مباراة بتسجيل 18 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

فولكروج عمر مرموش فرانكفورت مانشستر سيتي كاليمويندو بوركاردت
نرشح لكم
رابطة الدوري الإسباني تعيد تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في برشلونة مباشر السوبر الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) ريال مايوركا.. الأول يضيع وتتوالى البيانات.. لاس بالماس: تسجيل أولمو وفيكتور خطر على نزاهة المنافسة مستمر لـ 5 أعوام.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد ديالو سكاي: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع مرموش.. وموعد العرض الرسمي تقارير: كفاراتسخيليا يفتح الباب للانتقال إلى باريس سان جيرمان تقرير: ليفربول يضع كيميتش كبديل محتمل لـ أرنولد بيان - أحد أندية الدرجة الخامسة يستنكر تسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة
أخر الأخبار
رابطة الدوري الإسباني تعيد تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في برشلونة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
يحيى عطية الله يجري جراحة ناجحة.. وموعد خروجه من المستشفى 21 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر السوبر الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) ريال مايوركا.. الأول يضيع 36 دقيقة | الدوري الإسباني
التجربة الثالثة.. عبد الحليم علي مديرا للكرة بمودرن سبورت 44 دقيقة | الكرة المصرية
وتتوالى البيانات.. لاس بالماس: تسجيل أولمو وفيكتور خطر على نزاهة المنافسة ساعة | الدوري الإسباني
مستمر لـ 5 أعوام.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد ديالو ساعة | الدوري الإنجليزي
الجزائر تعود للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين ساعة | الوطن العربي
سكاي: فرانكفورت يضع قائمة من 3 مهاجمين لتعويض رحيل مرموش المحتمل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان