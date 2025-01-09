سكاي: فرانكفورت يضع قائمة من 3 مهاجمين لتعويض رحيل مرموش المحتمل

وضع نادي أينتراخت فرانكفورت قائمة من 3 مهاجمين لتعويض رحيل عمر مرموش المحتمل.

ووفقا لسكاي سبورت ألمانيا، توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق شفهي مع عمر مرموش للانضمام إلى الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وقال فلوريان بلاتينبيرج الصحفي في سكاي سبورت ألمانيا إن أينتراخت فرانكفورت يراقب موقف الألماني نيكلاس فولكروج مهاجم وست هام.

وأشار الصحفي الألماني إلى أن القائمة ضمت أيضا "الفرنسي أرنود كاليمويندو مهاجم رين، والألماني جوناثان بوركاردت مهاجم ماينز".

وينتهي تعاقد مرموش مع فرانكفورت في 2027.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 30 هدفا خلال 18 مباراة بتسجيل 18 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.