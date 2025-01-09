الهلال يعلن تفاصيل إصابة ميتروفيتش.. ومدة غيابه

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش ومدة غيابه.

وتعرض ميتروفيتش للإصابة خلال مباراة الهلال واتحاد جدة ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وكشف الهلال عن إصابة ميتروفيتش في العضلة الخلفية وحاجته لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع.

وغادر ميتروفيتش مباراة الهلال أمام اتحاد جدة في الدقيقة 13 وحل ماركوس لويناردو بدلا منه.

وخسر الهلال من الاتحاد 3-1 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

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ويستعد الهلال لمواجهة العروبة يوم السبت ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري السعودي.

ميتروفيتش يتصدر جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري السعودي برصيد 12 هدفا.

ويتفوق ميتروفيتش على الثنائي كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو ولكل منهما 10 أهداف.