الهلال يعلن تفاصيل إصابة ميتروفيتش.. ومدة غيابه
الخميس، 09 يناير 2025 - 19:42
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش ومدة غيابه.
وتعرض ميتروفيتش للإصابة خلال مباراة الهلال واتحاد جدة ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.
وكشف الهلال عن إصابة ميتروفيتش في العضلة الخلفية وحاجته لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع.
وغادر ميتروفيتش مباراة الهلال أمام اتحاد جدة في الدقيقة 13 وحل ماركوس لويناردو بدلا منه.
وخسر الهلال من الاتحاد 3-1 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.
video:1
ويستعد الهلال لمواجهة العروبة يوم السبت ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري السعودي.
ميتروفيتش يتصدر جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري السعودي برصيد 12 هدفا.
ويتفوق ميتروفيتش على الثنائي كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو ولكل منهما 10 أهداف.
نرشح لكم
الدوري السعودي - رونالدو وماني ينقذان النصر من فخ الأخدود الظهور الرسمي الأول.. جوميز يخسر مع الفتح أمام الوحدة ويتذيل ترتيب الدوري السعودي تاليسكا يغيب عن مواجهة النصر ضد الأخدود لأسباب فنية بافيل نيدفيد مديرا رياضيا لـ الشباب السعودي جيسوس: لم نخسر أمام اتحاد جدة لسوء مستوانا اتحاد جدة يصطدم بالشباب في نصف نهائي كأس السعودية الرياضية: نيدفيد يتولى منصب المدير الرياضي للشباب السعودي مدرب الهلال يدافع عن علي البليهي