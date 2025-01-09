الظهور الرسمي الأول.. جوميز يخسر مع الفتح أمام الوحدة ويتذيل ترتيب الدوري السعودي

الخميس، 09 يناير 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

خسر نادي الفتح أمام نظيره الوحدة في الظهور الرسمي الأول للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز بعد رحيله عن تدريب الزمالك.

وفاز الوحدة على الفتح 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

وسجل الأسترالي كريج جودوين والمهاجم النيجيري أوديون إيجالو هدفي الوحدة، فيما أحرز الجزائري سفيان بن دبكة هدف الفتح الوحيد.

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الفوز رفع رصيد الوحدة إلى النقطة 12 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 6 في المركز الـ18 والأخير.

وافتتح كريج جودوين أهداف المبارة وسجل الهدف الأول لنادي الوحدة في الدقيقة 14.

وعزز إيجالو تقدم نادي الوحدة وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 26 من المباراة.

وقلص سفاين بن دبكة النتيجة وسجل هدف نادي الفتح الوحيد عند الدقيقة 57 من المباراة.

الفتح لديه مواجهة صعبة في الجولة المقبلة، إذ سيواجه الهلال حامل اللقب يوم 16 يناير الجاري ضمن الجولة 15 من المسابقة.

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