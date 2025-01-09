بيان - أحد أندية الدرجة الخامسة يستنكر تسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة

الخميس، 09 يناير 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

أصدر نادي موسكاردو الذي ينافس في الدرجة الخامسة الإسبانية بيانا يعرب فيه عن استيائه بسبب تسجيل داني أولمو وباو فيكتور الاحترازي في صفوف برشلونة

وجاء بيان النادي المدريدي المغمور كالتالي:

نعبر عن سخطنا المطلق. إن انعدام المسؤولية والمعاملة التفضيلية في هذه الحالة تتسبب في فقدان الثقة في المنافسة من أدنى فئة إلى أعلى فئة في كرة القدم الإسبانية.

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يتطلب تقدير الإجراء الاحترازي أن يكون الطلب في ظاهره سليمًا قانونيًا، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة لأن اللائحة العامة واضحة وقطعية دون إمكانية لتفسير حرفيتها.

ومنح المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا موافقة رسمية لبرشلونة من أجل قيد لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور.

وأوضح المجلس الأعلى للرياضة في بيان رسمي أن قرار المجلس سيكون مؤقتا حتى دارسة الاستئناف المقدم من النادي.

وأكمل البيان: "هذا الإجراء مؤقت حتى يتم نظر الاستئناف المقدم من قبل النادي واللاعبين المذكورين أعلاه بشكل نهائي"

وأضاف: "يؤدي هذا القرار إلى تعليق قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم والليجا الصادر يوم 4 يناير الماضي والذي يقضي بإلغاء تراخيص اللاعبين المذكورين، وبالتالي يحافظ على سريان تراخيصهما وإمكانية قيدهما حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستئناف."

وكانت صحيفة آس الإسبانية كشفت في وقت سابق أن اللجنة القانونية ستحتاج لدراسة الاستئناف المقدم من برشلونة لمدة 3 أشهر لإصدار الحكم النهائي.

صحيفة آس أشارت إلى أن استئناف برشلونة المكون من 52 صفحة و60 وثيقة مرفقة قد يكون ناجحا ويتمكن النادي من تسجيل اللاعبين نهائيا.

ماذا حدث؟

انضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزيج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.

وتسبب عدم تسجيل أولمو قبل يوم 3 يناير في حقه في الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني والحصول على قيمة عقده بالكامل مع برشلونة حتى نهايته في 2030.

ورفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد، قبل أن يقرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا منح برشلونة الحق في قيد لاعبيه.

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