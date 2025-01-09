يرتدي القميص 91.. أوتريخت الهولندي يعلن عودة هالر

سباستيان هالر يعود إلى أوتريخت الهولندي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من بروسيا دورتموند

أعلن نادي أوتريخت الهولندي ضم الإيفواري سباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولعب هالر صاحب الـ30 عاما، 98 مباراة مع نادي أوتريخت خلال الفترة من 2015 حتى 2017، وسجل 51 هدفا.

وسيرتدي هالر القميص رقم 91.

وانتقل هالر من أوتريخت إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف 2017، ليقطع وقتها وعدا "يوما ما سأعود إلى هنا، وسألعب مع أوتريخت مجددًا".

ومنذ رحيله عن الدوري الهولندي، لعب هالر 7 مواسم وسجل 74 هدفا حتى قرر العودة مجددا إلى أوتريخت.

ولعب هالر منذ رحيله عن أوتريخت في أندية فرانكفورت الألماني، ووست هام الإنجليزي، ثم أياكس الهولندي، وأخيرا بوروسيا دورتموند الألماني والذي انتقل منه إلى ليجانيس الإسباني.