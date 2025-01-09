تشكيل مدريد - مبكرا للغاية.. اكتمال الرباعي الناري أمام مايوركا في السوبر

كالعادة أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء ذلك قبل أكثر من ساعتين ونصف على موعد انطلاق المباراة.

وشهد التشكيل اكتمال الصفوف الأمامية بمشاركة الرباعي جود بيلينجهام ورودريجو وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريليان تشواميني - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

ويحمل لوكاس فاسكيز شارة قيادة النادي الملكي في المباراة المرتقبة.

وفاز برشلونة على أتلتيك بلباو أمس الأربعاء بهدفين دون رد في نصف نهائي السوبر، لينتظر الفائز من مواجهة الليلة.