بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. بارادو الجزائري يرفض رحيل عادل بولبينة

يتمسك نادي باردوا الجزائري ببقاء عادل بولبينة هداف الفريق ضمن صفوفه حتى نهاية الموسم الحالي.

وارتبط هداف الدوري الجزئري مؤخرا بالانتقال إلى الأهلي والزمالك.

وقال مراد بونفوف المتحدث الرسمي لنادي بارادو عبر صحيفة الشروق الجزائرية: "عادل بولبينة لن يغادر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسيكمل الموسم مع نادي بارادو، وبعدها سيحترف في أوروبا".

ويمتد تعاقد بولبينة مع نادي بارادو حتى صيف 2026.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن أحد الوكلاء عرض على الزمالك التعاقد مع عادل بولبينة جناح نادي بارادو الجزائري.

اللاعب ينال استحسان مسؤولي الزمالك خاصة أنه كان ضمن حساباتهم قبل بداية الموسم الجاري.

النادي الجزائري طلب الحصول على 2 مليون دولار للتخلي عن بولبينة وهو ما يجده الزمالك مبالغا فيه ويصعب من إتمام الصفقة.

بولبينة (21 عاما) سجل 11 هدفا وصنع هدفين خلال الموسم الحالي مع ناديه الجزائري.

ويشتهر نادي بارادو بإخراج اللاعبين المميزين من أكاديمية الشباب بالنادي والاستثمار في بيعهم للدوريات الأوروبية.

ويعد الثلاثي الدولي الجزائري: رامي بنسبعيني وهشام بوداوي ويوسف عطال أبرز الأسماء التي انتقلت من بارادو إلى الدوريات الأوروبية.