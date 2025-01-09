بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. بارادو الجزائري يرفض رحيل عادل بولبينة

الخميس، 09 يناير 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

عادل بولبينة - بارادو الجزائري

يتمسك نادي باردوا الجزائري ببقاء عادل بولبينة هداف الفريق ضمن صفوفه حتى نهاية الموسم الحالي.

وارتبط هداف الدوري الجزئري مؤخرا بالانتقال إلى الأهلي والزمالك.

وقال مراد بونفوف المتحدث الرسمي لنادي بارادو عبر صحيفة الشروق الجزائرية: "عادل بولبينة لن يغادر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسيكمل الموسم مع نادي بارادو، وبعدها سيحترف في أوروبا".

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائري بولبينة بعثة الأهلي تطير إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان في دوري الأبطال الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري قناة الأهلي: غياب حمزة علاء عن قائمة استاد أبيدجان بسبب نزلة برد شديدة

ويمتد تعاقد بولبينة مع نادي بارادو حتى صيف 2026.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن أحد الوكلاء عرض على الزمالك التعاقد مع عادل بولبينة جناح نادي بارادو الجزائري.

اللاعب ينال استحسان مسؤولي الزمالك خاصة أنه كان ضمن حساباتهم قبل بداية الموسم الجاري.

النادي الجزائري طلب الحصول على 2 مليون دولار للتخلي عن بولبينة وهو ما يجده الزمالك مبالغا فيه ويصعب من إتمام الصفقة.

بولبينة (21 عاما) سجل 11 هدفا وصنع هدفين خلال الموسم الحالي مع ناديه الجزائري.

ويشتهر نادي بارادو بإخراج اللاعبين المميزين من أكاديمية الشباب بالنادي والاستثمار في بيعهم للدوريات الأوروبية.

ويعد الثلاثي الدولي الجزائري: رامي بنسبعيني وهشام بوداوي ويوسف عطال أبرز الأسماء التي انتقلت من بارادو إلى الدوريات الأوروبية.

الأهلي عادل بولبينة الزمالك
نرشح لكم
دوري المحترفين - 180 دقيقة بدون أهداف وبطاقة حمراء مؤتمر جروس: احتاج الوقت للتعرف على اللاعبين.. وثلاثي الفريق ظهروا بشكل جيد الكشف عن مواعيد دور الـ16 لكأس مصر.. والزمالك يلعب في رمضان الزمالك يحسم تأهله لثمن نهائي الكأس بثنائية في أبو قير للأسمدة.. وزيزو يسجل ويهدر خبر في الجول - جروتر ينضم لجهاز الزمالك الجمعة تقرير روماني: تضارب حول مستقبل بوبيندزا بعد غيابه عن تدريبات رابيد.. ورد من ناديه انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(0) أبو قير للأسمدة.. الأبيض لثمن النهائي بعثة الأهلي تطير إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان في دوري الأبطال
أخر الأخبار
تقرير: ليفربول يضع كيميتش كبديل محتمل لـ أرنولد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان - أحد أندية الدرجة الخامسة يستنكر تسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة 20 دقيقة | الدوري الإسباني
يرتدي القميص 91.. أوتريخت الهولندي يعلن عودة هالر 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخامس.. إيفرتون يعلن إقالة مدربه شون دايتش 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مدريد - مبكرا للغاية.. اكتمال الرباعي الناري أمام مايوركا في السوبر 52 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. بارادو الجزائري يرفض رحيل عادل بولبينة ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - 180 دقيقة بدون أهداف وبطاقة حمراء ساعة | القسم الثاني
مؤتمر جروس: احتاج الوقت للتعرف على اللاعبين.. وثلاثي الفريق ظهروا بشكل جيد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان