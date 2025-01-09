دوري المحترفين - 180 دقيقة بدون أهداف وبطاقة حمراء
الخميس، 09 يناير 2025 - 17:40
كتب : رضا السنباطي
أقيمت اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري المحترفين.
ولعب الترسانة ضد وي، ولافيينا أمام منتخب السويس.
وانتهت المباراتين بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.
وشهد مباراة الترسانة ضد وي طرد اللاعب حسام أحمد لاعب وي.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد وي إلى 31 نقطة في المركز الثالث، فيما وصل رصيد الترسانة إلى 27 نقطة في المركز السادس.
وفي مباراة آخرى تعادل منتخب السويس أمام لافيينا ليصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14.
بينما وصل رصيد لافيينا إلى 16 نقطة في المركز 15 بجدول ترتيب دوري المحترفين.
وتختتم غدا الجمعة مباريات الجولة 16 من منافسات دوري المحترفين بمواجهة القناة ضد سبورتنج.
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