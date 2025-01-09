مؤتمر جروس: احتاج الوقت للتعرف على اللاعبين.. وثلاثي الفريق ظهروا بشكل جيد

شدد كريستيان جروس مدرب الزمالك على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب أبو قير للأسمدة.

حسم فريق الزمالك تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على أبو قير للأسمدة بثنائية.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة صعبة كعادة مباريات الكأس ومن الجيد أننا سجلنا في وقت مبكر. لم نكن موفقين في ركلة الجزاء وكان علينا أن نكون أكثر شراسة".

وأضاف "سنغلق صفحة هذه المباراة وعلينا الآن التركيز على مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية".

وشدد "عبد الله السعيد في أتم الجاهزية، وصبحي والمثلوثي وأحمد محمود لعبوا بشكل جيد. لا أتواجد منذ فترة طويلة وأحتاج للوقت للتعرف على اللاعبين أكثر وأفعل ذلك بطريقتي".

وأتم "فتوح تعرض لشد عضلي لذلك قمت باستبداله. نعم تأثرنا بموعد إقامة المباراة وقد يكون اختيار هذا الموعد لأسباب تسويقية".

ونجح أحمد زيزو في افتتاح التسجيل بهدف في الشوط الأول، بينما قتل البديل مصطفى شلبي اللقاء بهدف ثان في الوقت بدل من الضائع.

وشهد اللقاء إهدار أحمد زيزو ركلة جزاء ضمن أحداث الشوط الأول.

لفرق المتأهلة

حسم 14 فريقا تأهلهم بشكل رسمي بعد صعود الزمالك على حساب أبو قير للأسمدة.

وتأهلت أندية الزمالك زد والمقاولون العرب وفاركو والجونة وإنبي وطلائع الجيش والبنك الأهلي والإسماعيلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة ومودرن سبورت وتيم إف سي تأهلهم إلى ثمن النهائي.

ويبقى المقاولون العرب الوحيد من دوري المحترفين المتأهل لثمن النهائي حتى الآن مقابل 12 ناديا من الدوري المصري.

وحسمت ركلات الترجيح مباراتين وهما تأهل طلائع الجيش أمام الأولمبي، والمقاولون العرب أمام بتروجت.

المباريات المتبقية

المصري × وادي دجلة (4 فبراير)

بيراميدز × المنصورة (4 فبراير)

مباريات ثمن النهائي

المقاولون × (الفائز من بيراميدز - المنصورة)

إنبي × الإسماعيلي

غزل المحلة × فاركو

البنك الأهلي × (الفائز من المصري - وادي دجلة)

الزمالك × مودرن سبورت

سموحة × زد

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش

الجونة × تيم إف سي