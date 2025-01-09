الكشف عن مواعيد دور الـ16 لكأس مصر.. والزمالك يلعب في رمضان

الخميس، 09 يناير 2025 - 17:26

كتب : FilGoal

احتفال الزمالك بهدف أحمد زيزو في شباك أبو قير للأسمدة

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي تقام على مدار شهور يناير وفبراير ومارس.

وحسم 14 فريقا تأهلهم بشكل رسمي بعد صعود الزمالك على حساب أبو قير للأسمدة.

وتأهلت أندية الزمالك زد والمقاولون العرب وفاركو والجونة وإنبي وطلائع الجيش والبنك الأهلي والإسماعيلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة ومودرن سبورت وتيم إف سي تأهلهم إلى ثمن النهائي.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - بطولة علي صابر.. تيم إف سي يفجر المفاجأة ويقصي الاتحاد السكندري كأس مصر - مودرن سبورت يقلب النتيجة على الشمس بمباراة شهدت 3 ركلات جزاء كأس مصر - غزل المحلة يهزم سبورتنج ويتأهل لمواجهة فاركو في ثمن النهائي

ويبقى المقاولون العرب الوحيد من دوري المحترفين المتأهل لثمن النهائي حتى الآن مقابل 12 ناديا من الدوري المصري.

وحسمت ركلات الترجيح مباراتين وهما تأهل طلائع الجيش أمام الأولمبي، والمقاولون العرب أمام بتروجت.

وتتبقى مباراتين في دور الـ32 حيث يواجه المصري منافسه وادي دجلة، فيما يلتقي بيراميدز أمام المنصورة.

وتقام المباراتين يوم 4 فبراير القادم.

وجاء مباريات ثمن النهائي على النحو التالي:

إنبي × الإسماعيلي.. يوم الخميس 16 يناير الساعة 2:30

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش.. يوم الجمعة 17 يناير الساعة 2:30

سموحة × زد.. يوم الجمعة 17 يناير الساعة 2:30

الجونة × تيم إف سي.. يوم الإثنين 3 فبراير الساعة 2:30

البنك الأهلي × (الفائز من المصري - وادي دجلة).. يوم الجمعة 7 مارس الساعة 9:30

الزمالك × مودرن سبورت .. يوم الجمعة 7 مارس الساعة 9:30

(الفائز من بيراميدز - المنصورة) × المقاولون.. يوم السبت 8 مارس الساعة 9:30

غزل المحلة × فاركو.. يوم السبت 8 مارس الساعة 9:30

Image

كأس مصر الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
خبر في الجول - جروتر ينضم لجهاز الزمالك الجمعة تشكيل الزمالك - صبحي وميشالاك أساسيان أمام أبو قير للأسمدة.. ومنسي يقود الهجوم مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: إيقاف قيد جديد للنادي بسبب مستحقات شواط التشكيل - مابيتشو وكلشط يقودان هجوم أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الكأس الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري مواعيد مباريات الخميس 9 يناير 2025.. الزمالك في الكأس والسوبر الإسباني طاهر محمد: إمام عاشور لاعب يتمناه أي فريق والحملات للتأثير عليه.. وسر احتفال سطلانة وسام أبو علي: أحب اللعب بجانب طاهر والشحات.. والموسم الحالي أصعب لذلك السبب
أخر الأخبار
تقرير: ليفربول يضع كيميتش كبديل محتمل لـ أرنولد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان - أحد أندية الدرجة الخامسة يستنكر تسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة 19 دقيقة | الدوري الإسباني
يرتدي القميص 91.. أوتريخت الهولندي يعلن عودة هالر 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخامس.. إيفرتون يعلن إقالة مدربه شون دايتش 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مدريد - مبكرا للغاية.. اكتمال الرباعي الناري أمام مايوركا في السوبر 51 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. بارادو الجزائري يرفض رحيل عادل بولبينة ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - 180 دقيقة بدون أهداف وبطاقة حمراء ساعة | القسم الثاني
مؤتمر جروس: احتاج الوقت للتعرف على اللاعبين.. وثلاثي الفريق ظهروا بشكل جيد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان