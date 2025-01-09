الكشف عن مواعيد دور الـ16 لكأس مصر.. والزمالك يلعب في رمضان

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي تقام على مدار شهور يناير وفبراير ومارس.

وحسم 14 فريقا تأهلهم بشكل رسمي بعد صعود الزمالك على حساب أبو قير للأسمدة.

وتأهلت أندية الزمالك زد والمقاولون العرب وفاركو والجونة وإنبي وطلائع الجيش والبنك الأهلي والإسماعيلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة ومودرن سبورت وتيم إف سي تأهلهم إلى ثمن النهائي.

ويبقى المقاولون العرب الوحيد من دوري المحترفين المتأهل لثمن النهائي حتى الآن مقابل 12 ناديا من الدوري المصري.

وحسمت ركلات الترجيح مباراتين وهما تأهل طلائع الجيش أمام الأولمبي، والمقاولون العرب أمام بتروجت.

وتتبقى مباراتين في دور الـ32 حيث يواجه المصري منافسه وادي دجلة، فيما يلتقي بيراميدز أمام المنصورة.

وتقام المباراتين يوم 4 فبراير القادم.

وجاء مباريات ثمن النهائي على النحو التالي:

إنبي × الإسماعيلي.. يوم الخميس 16 يناير الساعة 2:30

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش.. يوم الجمعة 17 يناير الساعة 2:30

سموحة × زد.. يوم الجمعة 17 يناير الساعة 2:30

الجونة × تيم إف سي.. يوم الإثنين 3 فبراير الساعة 2:30

البنك الأهلي × (الفائز من المصري - وادي دجلة).. يوم الجمعة 7 مارس الساعة 9:30

الزمالك × مودرن سبورت .. يوم الجمعة 7 مارس الساعة 9:30

(الفائز من بيراميدز - المنصورة) × المقاولون.. يوم السبت 8 مارس الساعة 9:30

غزل المحلة × فاركو.. يوم السبت 8 مارس الساعة 9:30