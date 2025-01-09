سكاي: هارفي إليوت على رادار برايتون ودورتموند

الخميس، 09 يناير 2025 - 17:22

كتب : FilGoal

هيرفي إيليوت ليفربول

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن برايتون وبوروسيا دورتموند من بين الأندية التي تهتم بضم هارفي إليوت جناح ليفربول.

وأوضح التقرير أن قلة عدد الدقائق التي لعبها إليوت تحت قيادة أرني سلوت لفت أنظار أندية الدوري الإنجليزي والبوندسليجا إلى مراقبة مستقبله مع الريدز.

وذكر التقرير أن إليوت قد يرحل من ليفربول في حالة استمرار عدم لعبه، خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو الصيف المقبل.

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يذكر أن هارفي إليوت أصيب في سبتمبر الماضي خلال تدريبات منتخب إنجلترا دون 21 عاما بكسر في القدم.

قبل الإصابة، عانى إليوت من بداية محبطة للموسم مع المدرب الجديد أرني سلوت.

إذ لم يلعب سوى 7 دقائق فقط مع ليفربول قبل الإصابة.

ومع عودته من الإصابة، لعب دقائق محدودة كبديل في 7 مباريات.

فيما لعب مباراة ساوثامبتون في كأس رابطة المحترفين كاملة.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن ملاحقه أرسنال، ولعب مباراة أقل.

هارفي إليوت ليفربول برايتون بوروسيا دورتموند
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