الزمالك يحسم تأهله لثمن نهائي الكأس بثنائية في أبو قير للأسمدة.. وزيزو يسجل ويهدر

حسم فريق الزمالك تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على أبو قير للأسمدة بثنائية.

ونجح أحمد زيزو في افتتاح التسجيل بهدف في الشوط الأول، بينما قتل البديل مصطفى شلبي اللقاء بهدف ثان في الوقت بدل من الضائع.

وشهد اللقاء إهدار أحمد زيزو ركلة جزاء ضمن أحداث الشوط الأول.

وسجل زيزو الهدف الأول في الدقيقة 21 بتسديدة من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط المكون من لاعبي أبو قير للأسمدة قبل أن تسكن الشباك.

وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 42 بعد تصدي السيد الصاوي حارس مرمى أبو قير للأسمدة.

ودفع جروس بالثنائي مصطفى شلبي وحسام أشرف بدلا من كونراد ميشالاك وناصر منسي في الدقيقة 65 قبل أن يشارك شيكابالا عقب سبع دقائق بدلا من زيزو.

ونجح مصطفى شلبي البديل في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 92 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

بهدفين أحدهما عالمي🔥😲.. الزمالك يعبر عقبة أبوقير في كأس مصر pic.twitter.com/sQxqR3v3j4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 9, 2025

الركلة التاسعة

أهدر أحمد زيزو ركلة الجزاء التاسعة خلال مسيرته وكانت الأخيرة في يونيو الماضي بمسابقة الدوري المصري.

وأضاع زيزو وقتها ركلة الجزاء أمام المصري في الدوري والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعتبر تلك ركلة الجزاء الثامنة التي أهدرها زيزو بقميص الزمالك، بينما أهدر ركلة مع فريق ليرس البلجيكي.

وعقب آخر ركلة أهدرها زيزو سجل ركلتين أمام كل من فاركو وغزل المحلة بالدوري أيضا.

ويهدر زيزو لأول مرة ركلة جزاء في مسابقة كأس مصر بعد تسجيل ثلاث ركلات من قبل.

الفرق المتأهلة

حسم 14 فريقا تأهلهم بشكل رسمي بعد صعود الزمالك على حساب أبو قير للأسمدة.

وتأهلت أندية الزمالك زد والمقاولون العرب وفاركو والجونة وإنبي وطلائع الجيش والبنك الأهلي والإسماعيلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة ومودرن سبورت وتيم إف سي تأهلهم إلى ثمن النهائي.

ويبقى المقاولون العرب الوحيد من دوري المحترفين المتأهل لثمن النهائي حتى الآن مقابل 12 ناديا من الدوري المصري.

وحسمت ركلات الترجيح مباراتين وهما تأهل طلائع الجيش أمام الأولمبي، والمقاولون العرب أمام بتروجت.

المباريات المتبقية

المصري × وادي دجلة (4 فبراير)

بيراميدز × المنصورة (4 فبراير)

مباريات ثمن النهائي

المقاولون × (الفائز من بيراميدز - المنصورة)

إنبي × الإسماعيلي

غزل المحلة × فاركو

البنك الأهلي × (الفائز من المصري - وادي دجلة)

الزمالك × مودرن سبورت

سموحة × زد

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش

الجونة × تيم إف سي