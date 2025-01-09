خبر في الجول - جروتر ينضم لجهاز الزمالك الجمعة

الخميس، 09 يناير 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

توماس جروتر - مدرب حراس مرمى الزمالك

يصل توماس جروتر مدرب حراس المرمى إلى القاهرة غدا الجمعة تمهيدا لبداية مشواره مع الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس.

وكان جروتر قد أعتذر عن عدم الانضمام للجهاز الفني وقت تولي جروس المسؤولية حتى منتصف يناير.

وعلم FilGoal.com أن جروتر سيصل إلى القاهرة تمهيدا لبداية مشواره غدا الجمعة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - المشد يعود لتدريبات سلة الزمالك بعد حل مشكلته تشكيل الزمالك - صبحي وميشالاك أساسيان أمام أبو قير للأسمدة.. ومنسي يقود الهجوم التشكيل - مابيتشو وكلشط يقودان هجوم أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الكأس اتحاد الطائرة: الأهلي قيد محترفه بصورة طبيعية.. والزمالك عليه مديونية 11 مليون جنيه

وأعلن الزمالك تولي جروس مسؤولية القيادة الفنية للفريق يوم 16 ديسمبر الماضي.

توماس جروتر

مدرب حراس المرمي السويسري الجنسية والذي يبلغ 58 عاما.

سبق له العمل كمدرب للحراس مع بازل السويسري، وكان جزءا من الجهاز المعاون لجروس في هذه الفترة.

جروتر هو أحد أبرز حراس المرمي في تاريخ بازل السويسري حيث دافع عن ألوان الفريق العريق طوال 9 مواسم وحتي اعتزاله موسم 1997-98.

وتعتبر تلك الولاية الثانية لكريستيان جروس مع الزمالك بعد فترته من يوليو 2018 وحتى مايو 2019.

كما توج جروس بلقب الكونفدرالية 2019 للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (69 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني.

الزمالك توماس جروتر مدرب حراس المرمى
نرشح لكم
الكشف عن مواعيد دور الـ16 لكأس مصر.. والزمالك يلعب في رمضان تشكيل الزمالك - صبحي وميشالاك أساسيان أمام أبو قير للأسمدة.. ومنسي يقود الهجوم مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: إيقاف قيد جديد للنادي بسبب مستحقات شواط التشكيل - مابيتشو وكلشط يقودان هجوم أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الكأس الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري مواعيد مباريات الخميس 9 يناير 2025.. الزمالك في الكأس والسوبر الإسباني طاهر محمد: إمام عاشور لاعب يتمناه أي فريق والحملات للتأثير عليه.. وسر احتفال سطلانة وسام أبو علي: أحب اللعب بجانب طاهر والشحات.. والموسم الحالي أصعب لذلك السبب
أخر الأخبار
تقرير: ليفربول يضع كيميتش كبديل محتمل لـ أرنولد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان - أحد أندية الدرجة الخامسة يستنكر تسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة 19 دقيقة | الدوري الإسباني
يرتدي القميص 91.. أوتريخت الهولندي يعلن عودة هالر 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخامس.. إيفرتون يعلن إقالة مدربه شون دايتش 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مدريد - مبكرا للغاية.. اكتمال الرباعي الناري أمام مايوركا في السوبر 51 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. بارادو الجزائري يرفض رحيل عادل بولبينة ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - 180 دقيقة بدون أهداف وبطاقة حمراء ساعة | القسم الثاني
مؤتمر جروس: احتاج الوقت للتعرف على اللاعبين.. وثلاثي الفريق ظهروا بشكل جيد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان