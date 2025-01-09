بايرن يفقد موسيالا أمام جلادباج

الخميس، 09 يناير 2025 - 16:12

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

سيفقد بايرن ميونيخ نجمه الشاب جمال موسيالا في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.

ويحل بايرن ضيفا على جلاباخ ضمن الجولة 16 السبت المقبل مع عودة عجلة الدوري الألماني للدوران بعد فترة الراحة الشتوية.

وذكرت جريدة TZ ميونيخ أن بايرن سيفقد موسيالا ويوسيب ستانيسيتش، وهيروكي إيتو، وجواو بالينيا، ودانييل بيريتز، وساشا بوي في هذا اللقاء.

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وأوضح التقرير أن بايرن يأمل استئناف موسيالا التدريبات بعد مباراة جلادباخ، على أن يعود للتشكيل ضد هوفنهايم يوم الأربعاء.

وكان نادي بايرن ميونيخ قد ذكر عبر موقعه أن موسيالا لم يتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق يوم الخميس.

وتقرر حصوله على راحة في الوقت الحالي بسبب إصابته بالأنفلونزا.

ويتصدر بايرن جدول الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن الوصيف.

جمال موسيالا بايرن ميونيخ
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