انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(0) أبو قير للأسمدة.. الأبيض لثمن النهائي

الخميس، 09 يناير 2025 - 14:14

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك ضد أبو قير للأسمدة

يلعب الزمالك أمام أبو قير للأسمدة ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق92 جوووول مصطفى شلبي يسجل هدفا يقتل المباراة

ق72 مشاركة شيكابالا بدلا من زيزو

ق65 خروج ميشالاك ومنسي ومشاركة حسام أشرف ومصطفى شلبي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 زيزو يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي السيد الصاوي حارس المرمى

ق40 القائم يمنع زيزو من تسجيل الثاني واحتساب ركلة جزاء للزمالك

ق34 رأسية رائعة من مهاجم أبو قير للأسمدة ولكن بجوار القائم الأيسر لمحمد صبحي

ق21 جوووول زيزو

انطلاق المباراة

كأس مصر الزمالك أبو قير للأسمدة
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