أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع مدافع بالميراس

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن مانشستر سيتي اقترب من ضم المدافع البرازيلي الشاب فيتور ريس لاعب بالميراس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مع اللاعب ووكيله بشأن الشروط والبنود الشخصية في عقده.

أضافت التقارير أن المفاوضات جارية بين الناديين لإتمام الصفقة مقابل نحو 25 مليون جنيه إسترليني.

ويحاول سيتي حسم الصفقة قبل ظهور المزيد من الأندية المنافسة له على التعاقد مع المدافع البالغ من العمر 18 عاما.

ولفتت بعض التقارير إلى أن سيتي سيضم اللاعب إلى الفريق الأول مباشرة، دون إعارته.

وينتهي عقد فيتور ريس مع بالميراس في ديسمبر 2028.

ويلعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.

وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.