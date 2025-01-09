تاليسكا يغيب عن مواجهة النصر ضد الأخدود لأسباب فنية

ذكرت جريدة الجزيرة السعودية أن النصر سيدخل مباراة الأخدود في الدوري السعودي بدون الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويستقبل النصر ضيفه الأخدود مساء الخميس على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الـ14 من المسابقة.

ويأتي غياب الأول بسبب تراكم البطاقات، في حين تم استبعاد الثاني بقرار فني من المدرب الإيطالي ستيفان بيولي الذي يفضل إشراك الشاب البرازيلي أنخيلو.

ويقترب تاليسكا من مغادرة النصر نحو فنربخشة في فترة الانتقالات الشتوية.

وتبقى رتوش قليلة قبل إتمام الصفقة، حسب العديد من التقارير.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

فيما يحتل فريق الأخدود المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.