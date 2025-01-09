تشكيل الزمالك - صبحي وميشالاك أساسيان أمام أبو قير للأسمدة.. ومنسي يقود الهجوم

الخميس، 09 يناير 2025 - 13:43

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الأساسي لمواجهة أبو قير للأسمدة.

ويلعب الزمالك أمام أبو قير للأسمدة على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

ويبدأ محمد صبحي في حراسة المرمى، كما دفع جروس بأحمد محمود الظهير الأيمن للمرة الأولى.

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ويقود ناصر منسي هجوم الأبيض كما يبدأ البولندي كونراد ميشالاك في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

الهجوم : كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد زيزو.

دكة البدلاء: محمد عواد - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمد عاطف - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - عمر فرج - حسام أشرف.

الزمالك كأس مصر أبو قير للأسمدة
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